Подбираю к слову след слова сравнения ассоциации образы

Русский язык
Подбираю к слову след слова сравнения ассоциации образы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. следы крови 2. грязные следы, мокрые следы 3. след в жизни, который оставил , т.е. память о себе 4. ассоциация с песней "Я готов целовать песок, по которому ты ходила" 5. следы на сердце от боли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пять глаголов обозначающих процесс
Ответить
Русский язык
Теперь согласные звуки мягкие коля и оля и аня пели слушали арию . ребята дети любили ждали лето осень
Ответить
Английский язык
Помогите придумать стих. Начать нужно со слов "В кругу друзей..."
Ответить
Физика
Найти плотность углекислого газа при давлении Р= 10^5 Па и температуре 250 К. М= 0,044 кг\??оль
Ответить
Английский язык
СРОЧНО! 10 БАЛЛОВ! Задайте, пожалуйста, 10 вопросов разных типов о жизни королевы Елизаветы II.
Ответить