Подбираю к слову след слова сравнения ассоциации образы
Русский язык
Подбираю к слову след слова сравнения ассоциации образы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. следы крови 2. грязные следы, мокрые следы 3. след в жизни, который оставил , т.е. память о себе 4. ассоциация с песней "Я готов целовать песок, по которому ты ходила" 5. следы на сердце от боли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Теперь согласные звуки мягкие коля и оля и аня пели слушали арию . ребята дети любили ждали лето осень
Физика