Помогите придумать стих. Начать нужно со слов "В кругу друзей..."

Английский язык
Помогите придумать стих. Начать нужно со слов "В кругу друзей..."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кругу друзей я чувствую себе. комфортно, В кругу друзей. мне приятно, В кругу друзей я всем нужна!!! В кругу друзей мне интересно! Друзья это один дружный круг В котором за тебя заступятся!! Как говорится "один за всех и все за одного"☺
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