Помогите придумать стих. Начать нужно со слов "В кругу друзей..."

Гость: Гость:

В кругу друзей я чувствую себе. комфортно, В кругу друзей. мне приятно, В кругу друзей я всем нужна!!! В кругу друзей мне интересно! Друзья это один дружный круг В котором за тебя заступятся!! Как говорится "один за всех и все за одного"☺