Подчеркни подлежащее и сказуемое Укажи лицо глаголов так: 1л., 2л., 3л. 1)Папа Митя поднимает Славку на руки. 2)Его улыбка вызывает у мальчика восхищение. 3)Мама Люда ставит перед ним большую кружку ещё тёплого молока. 4) С...
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Подчеркни подлежащее и сказуемое Укажи лицо глаголов так: 1л., 2л., 3л. 1)Папа Митя поднимает Славку на руки. 2)Его улыбка вызывает у мальчика восхищение. 3)Мама Люда ставит перед ним большую кружку ещё тёплого молока. 4) Славка с ужасом замечает,что молоко выплёскивается на клеёнку. 2. 1) От парного молока быстро поправишься. 2) Я поиграю во дворе? 3) Каждый день будем сочинять истории. 4) Я всегда буду помнить доброту папы и мамы.
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