Подчеркни в ряду чисел из пункта 3 число,стоящее в натуральном ряду ближе остальных к числу 6328.Какая цифра стоит в разряде единиц у подчеркнутом числе. Если число 6328 заменить числом 6330,говорят что число округлили с точнос...

Математика

Подчеркни в ряду чисел из пункта 3 число,стоящее в натуральном ряду ближе остальных к числу 6328.Какая цифра стоит в разряде единиц у подчеркнутом числе. Если число 6328 заменить числом 6330,говорят что число округлили с точности до десятков.6328 приблизительно 6330. Округлить числа до десятков 381,1754,90786,7562.Сделай записи используя знак приближенного равенства.

Автор: Гость