Подчеркни в ряду чисел из пункта 3 число,стоящее в натуральном ряду ближе остальных к числу 6328.Какая цифра стоит в разряде единиц у подчеркнутом числе. Если число 6328 заменить числом 6330,говорят что число округлили с точнос...

Математика
Подчеркни в ряду чисел из пункта 3 число,стоящее в натуральном ряду ближе остальных к числу 6328.Какая цифра стоит в разряде единиц у подчеркнутом числе. Если число 6328 заменить числом 6330,говорят что число округлили с точности до десятков.6328 приблизительно 6330. Округлить числа до десятков 381,1754,90786,7562.Сделай записи используя знак приближенного равенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6327   2)7   3) 2)381=380    1754=1750    90786=90790    7562=7560 3) Знак примерного равенства ͌
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