Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и остаток 79

Математика
Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и остаток 79
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*125=26,79 x=125*26,79 x=3348,75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наибольшее трёхзначное число, дающее при делении на 3,6,12,18 остаток 2
Ответить
Английский язык
№1 Fill in the blanks with the correct particle(s) 1. When does school break ... for Easter? 2. She tried to cut ... smoking by only buying a p...
Ответить
Математика
Руководителю группы социологических иРуководителю группы социологических исследований был пред­ставлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 чело...
Ответить
Английский язык
Тема: THERE IS/THERE ARE Complete the text with it or there in each space. Tropical forests grow near the Equator where (a) ...... is warm and ...
Ответить
Английский язык
20 баллов срочно англ яз
Ответить