Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и остаток 79
Математика
Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и остаток 79
Ответ(ы) на вопрос:
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X*125=26,79 x=125*26,79 x=3348,75
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