Руководителю группы социологических иРуководителю группы социологических исследований был представлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спо...
Математика
Руководителю группы социологических иРуководителю группы социологических исследований был представлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спортом в производственном коллективе – 71 человек; занимаются спортом по месту жительства и в производственном коллективе – 48 человек; не занимаются спортом — 8 человек. Отчет был забракован. Почемусследований был представлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спортом в производственном коллективе – 71 человек; занимаются спортом по месту жительства и в производственном коллективе – 48 человек; не занимаются спортом — 8 человек. Отчет был забракован. Почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потаму что спортом по месту жительства и в производственном коллективе – 49 человек
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