Руководителю группы социологических иРуководителю группы социологических исследований был пред­ставлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спо...

Математика

Руководителю группы социологических иРуководителю группы социологических исследований был пред­ставлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спортом в производственном коллективе – 71 человек; занимаются спортом по месту жительства и в производственном кол­лективе – 48 человек; не занимаются спортом — 8 человек. Отчет был забракован. Почемусследований был пред­ставлен следующий отчет. Число опрошенных – 100 человек. Из них: занимаются спортом по месту жительства – 78 человек; занимаются спортом в производственном коллективе – 71 человек; занимаются спортом по месту жительства и в производственном кол­лективе – 48 человек; не занимаются спортом — 8 человек. Отчет был забракован. Почему

Автор: Гость