Где нужна запятая в 1 или 2? 1)лучше там(,)где нас нет 2)всегда есть(,)с чем сравнить С помощью какой приставки нельзя образовать глагол от глагола 1)из 2)без 3)в 4)от 5)под

Русский язык
Где нужна запятая в 1 или 2? 1)лучше там(,)где нас нет 2)всегда есть(,)с чем сравнить С помощью какой приставки нельзя образовать глагол от глагола 1)из 2)без 3)в 4)от 5)под
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая нужна только:лучше там,где нас нет. нельзя образовать глагол от глагола приставкой-без
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