Как изменится сила притяжения между двумя телами,если расстояние между ними увел??чится в 3 раза
Физика
Как изменится сила притяжения между двумя телами,если расстояние между ними увел??чится в 3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшится в 9 раз. F = Gm1m2/R^2 если R=3, то F = Gm1m2/3^2 Значит, сила уменьшится в 9 раз.
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