Вычислите НОД и НОК 8 , 12, 15
Математика
Вычислите НОД и НОК 8 , 12, 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель НОД (8; 12; 15) = 1Наименьшее общее кратное НОК (8; 12; 15) = 120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу с уравнением : 400 белых грибов разложилил поровну в несколько корзин и добавили а каждую корзину еще по 12 подберезовиков. Весего в ...
Математика
Физика
Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно уск...
Английский язык
Математика