Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты

Физика
Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искуствиный спутни обращается по круговой орбитк не выше 750км соскоростью планеты 3,7к/с радиус планеты 3700
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