Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты
Физика
Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искуствиный спутни обращается по круговой орбитк не выше 750км соскоростью планеты 3,7к/с радиус планеты 3700
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Биология
Срочно!!!!! Можно даже с интернета! Напишіть невеличке повідомлення на тему "Параз??тичні безхребетні тварини" Можна навіть загальну характерис...
Алгебра