Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты

Физика

Искуственный спутник обращается по круговой орбите не выше 700 км от поверхности п??анеты со скоростью 3.5 к/с.Радиус планеты 3500км.Чему навно ускорение свободного падения на поверхности планеты

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