Решите задачу с уравнением : 400 белых грибов разложилил поровну в несколько корзин и добавили а каждую корзину еще по 12 подберезовиков. Весего в каждой корзине стало 28 грибов.сколько корзин было
Математика
Решите задачу с уравнением : 400 белых грибов разложилил поровну в несколько корзин и добавили а каждую корзину еще по 12 подберезовиков. Весего в каждой корзине стало 28 грибов.сколько корзин было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - количество корзин Тогда 400/x - грибов в 1 корзине Так как после добавления 12 грибов стало 28 грибов, то составим и решим уравнение 400/x + 12 =28 400/x = 16 x = 400/16 x = 25 Ответ: 25 корзин
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