Решите задачу с уравнением : 400 белых грибов разложилил поровну в несколько корзин и добавили а каждую корзину еще по 12 подберезовиков. Весего в каждой корзине стало 28 грибов.сколько корзин было

Математика

Решите задачу с уравнением : 400 белых грибов разложилил поровну в несколько корзин и добавили а каждую корзину еще по 12 подберезовиков. Весего в каждой корзине стало 28 грибов.сколько корзин было

Автор: Гость