Какую роль играет роль наука в современном обществе? Ответить СРОЧНО! Заранее спа??ибо. ответить умно

Обществознание
Какую роль играет роль наука в современном обществе? Ответить СРОЧНО! Заранее спа??ибо. ответить умно
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Автор: Гость
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Гость:
Создает новые технологии, используемые в экономике; решает проблемы, связанные с лечением многих болезней; участвует в социализации людей, предоставляя им через систему образования необходимые для жизни знания.  
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