Подчеркните главные и второстепенные члены предложения Погода стала меняться.Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака.Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете иисчезло.Потемнело.Налетел резкий ветер.Он зашумел...

Гость: Гость:

Погода(1 черта, подлежащее) стала меняться.( 2 черты, сказуемое) Из-за (в треугольничек)горизонта( точка -тире)быстро( точка-тире)пронеслись ( 2 черты, сказуемое) низкие( волнистая линия, прилагательное)облака.(1 черта, подлежащее) Солнце (1 черта, подлежащее) нырнуло( 2 черты, сказуемое) в( в треугольник) тучи ( точка- тире, обстоятельство места), мелькнуло ( 2 черты, сказуемое) в( в треугольник)голубом ( волнистая линия, прилагательное)просвете( точка- тире, обстоятельство места) и( в кружочек, соединяющий союз)исчезло( 2 черты, сказуемое). Потемнело.( 2 черты, подлежащее) Налетел ( 2 черты, подлежащее) резкий ветер. Он (1 черта, подлежащее) зашумел( 2 черты, подлежащее) тростником ( тире-тире, дополнение, сухие(волнистая линия, прилагательное) листья(тире-тире, дополнение)сбросил( 2 черты, подлежащее) в( в треугольник) воду( точка-тире, обстоятельство) и(круг, союз)погнал( 2 черты, подлежащее) по( треугольник, предлог)воде.( тире-тире, дополнение)