Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишься корнями а человек друзьями. - без труда не выловишь рыбку из пруда. - носи пла...

Литература

Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишься корнями а человек друзьями. - без труда не выловишь рыбку из пруда. - носи платье- не сметывай, терпи горе- не сказывай)

Автор: Гость