Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишься корнями а человек друзьями. - без труда не выловишь рыбку из пруда. - носи пла...
Литература
Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишься корнями а человек друзьями. - без труда не выловишь рыбку из пруда. - носи платье- не сметывай, терпи горе- не сказывай)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево держишь корнями а человек друзьями.
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