Пожалуйстаааааа! Очень надо, очень! Найди закономерность в последовательности ??исел и укажи,какое число должно стоять на слейдущем месте: а)14;6;2;0;-1;-1,5;... б)3;5;9;17;... в)10;6;4;3;... г)5;12;26;54;110;...
Математика
Пожалуйстаааааа! Очень надо, очень! Найди закономерность в последовательности ??исел и укажи,какое число должно стоять на слейдущем месте: а)14;6;2;0;-1;-1,5;... б)3;5;9;17;... в)10;6;4;3;... г)5;12;26;54;110;...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -2,0 б)33 в)1 г)220 ну вроде правильно
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