Пожалуйстаааааа! Очень надо, очень! Найди закономерность в последовательности ??исел и укажи,какое число должно стоять на слейдущем месте: а)14;6;2;0;-1;-1,5;... б)3;5;9;17;... в)10;6;4;3;... г)5;12;26;54;110;...

Математика

Пожалуйстаааааа! Очень надо, очень! Найди закономерность в последовательности ??исел и укажи,какое число должно стоять на слейдущем месте: а)14;6;2;0;-1;-1,5;... б)3;5;9;17;... в)10;6;4;3;... г)5;12;26;54;110;...

Автор: Гость