Пешеход шёл 3 часа со скоростью 5км/час и ещё 2 часа со скоростью 4 км / час. что можно узнать , вычислив значение числового выражения : а) 3+2 б)3•5 в) 2•4 г) 3•5+2•4 д)3•5-2•4 ?

Математика
Пешеход шёл 3 часа со скоростью 5км/час и ещё 2 часа со скоростью 4 км / час. что можно узнать , вычислив значение числового выражения : а) 3+2 б)3•5 в) 2•4 г) 3•5+2•4 д)3•5-2•4 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сколько затратил времени на путь б) сколько прошел за  3 часа со скоростью 5км/ч в) Сколько прошел за 2 часа со скоростью 4км/ч г) Сколько всего прошел д) На сколько больше он прошел за 3 часа двигаясь со скоростью 5км/ч, чем за 2 часа со скоростью 4км/ч
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