Помогите ответить на пять вопросов по тексту!!! Плиииииииииз!!! Буду очень благодарна!!! :))))))))
История
Помогите ответить на пять вопросов по тексту!!! Плиииииииииз!!! Буду очень благодарна!!! :))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может текст тоже дашь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребенок потерял тетрадь. Даже не знаю как выглядит задание 163 из рабочей тетради п?? русскому языку авто соловейчик. Спасибо
Окружающий мир
Математика
В парке за 3 дня посадили 210деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из эт??х дней, если в первый день в 2раза меньше, чем во второй, а в...