Помогите ответить на пять вопросов по тексту!!! Плиииииииииз!!! Буду очень благодарна!!! :))))))))

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Помогите ответить на пять вопросов по тексту!!! Плиииииииииз!!! Буду очень благодарна!!! :))))))))
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Гость:
Может текст тоже дашь?
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