В парке за 3 дня посадили 210деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из эт??х дней, если в первый день в 2раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Математика
В парке за 3 дня посадили 210деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из эт??х дней, если в первый день в 2раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + 2х +10+х= 210 4х=200 х=50 1 день = 50 2 день = 100 3 день 60
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