Описание картины Богатыри В.М. Васнецов(1848-1926) Помогите пожалуйста!

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Описание картины Богатыри В.М. Васнецов(1848-1926) Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На переднем плане изображены русские богатыри . они такие могучие ,что слов просто нет каждый хотел бы стать таким же сильным но что пожелаешь то и не получишь . богатыри .... их професия защищать свою отчизну и не каждому её спасти так что берегите её
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