Описание картины Богатыри В.М. Васнецов(1848-1926) Помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

На переднем плане изображены русские богатыри . они такие могучие ,что слов просто нет каждый хотел бы стать таким же сильным но что пожелаешь то и не получишь . богатыри .... их професия защищать свою отчизну и не каждому её спасти так что берегите её