В чем Сущность периодического закона Менделеева

Гость: Гость:

В том, что он не зная как устроен атом (Резерфорд ещё не родился) смог классифицировать все элементы в стройную систему и из хаоса сделал порядок. Самое удивительное то, что по его таблице (в то время были открыты ещё не все элементы) можно было утверждать, что существуют ещё не открытые элементы и предсказать их свойства (ни какой магии, только наука). А именно он нашел закономерность между атомным весом и свойствами элементов. Например если посмотреть на саму таблицу, в её самой правой части находятся вещества обладающие схожими свойствами, в данном случае инертностью. То есть он рассортировал элементы так, что элементы со схожими свойствами находятся в одном "углу", а с другими в другом "углу" Ну в общем понятно наверное...