Одна сторона прямоугольника на 8 см больше другой. Периметр прямоугольника равен 56 см. Найти площадь прямоугольника
Геометрия
Одна сторона прямоугольника на 8 см больше другой. Периметр прямоугольника равен 56 см. Найти площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 2 сторона=х см,тогда 1 сторона=8+х см. Известно,что Р=56см,Р=2(а+в) Уравнение: 2(х+8+х)=56 2х+16+2х=56 4х=56-16 4х=40 х=10 2 сторона=10см,1 сторона=10+8=18см S=10*18=180см Ответ:Площадь прямоугольника равна 180 см
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