Одна сторона прямоугольника на 8 см больше другой. Периметр прямоугольника равен 56 см. Найти площадь прямоугольника

Геометрия

Одна сторона прямоугольника на 8 см больше другой. Периметр прямоугольника равен 56 см. Найти площадь прямоугольника

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