Пж переведите,.,..,.,'-:-) .,-':-)
Английский язык
Пж переведите,.,..,.,'-:-) .,-':-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайди в Гугол и напиши переводчик. И там появится переводчик. В верхней страке пишиш на анг , а на 2 страке уже тебе дается перево
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