Под номер 242 заранее спасибо

Математика
Под номер 242 заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все решил, все правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При равномерном движении поезда мяч спокойно лежит на столе, если поезд резко зат??рмозит.Куда покатится мяч? вперед назад вправо влево
Ответить
Химия
1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммо...
Ответить
Математика
Обведи в тетради 3 клетки в ряд Раскрась их разными карандашамик (красным, зелёным,и синим) так чтобы зелёная клетка оказалась не рядом с крассной....
Ответить
Українська мова
5 речень з активной и пасивной лексикой (бырее пж)
Ответить
Химия
Сколько в литре воды граммов?
Ответить