При равномерном движении поезда мяч спокойно лежит на столе, если поезд резко зат??рмозит.Куда покатится мяч?
Физика
При равномерном движении поезда мяч спокойно лежит на столе, если поезд резко зат??рмозит.Куда покатится мяч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вперед,так как инертность мяча определяет способность тела(мяча) препятствовать изменению его скорости,то есть если поезд тормозит,инертность будет препятствовать движению мяча назад,а значит он покатится вперед
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