Помогите пж тут по матике в тпо 4класс гармония найди правило по которому выполнены записи в каждом столбце и закончи их:...:7=863(ост...),...:7=(ост...),...:7=90(ост...),...:7=90(ост2)

Математика
Помогите пж тут по матике в тпо 4класс гармония найди правило по которому выполнены записи в каждом столбце и закончи их:...:7=863(ост...),...:7=(ост...),...:7=90(ост...),...:7=90(ост2)
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Гость:
6048:7=863(ост6) как то так

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