Построить график . 2) а и б действительные числа разность которых делится на 11.Дока??ите,что число ( а^2+b^2)^2+7a^2b^2 тоже делится на 11

Математика

Построить график . 2) а и б действительные числа разность которых делится на 11.Дока??ите,что число ( а^2+b^2)^2+7a^2b^2 тоже делится на 11

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