Сочинение. Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что вы неожиданно или впервые открыли для себя прекрасного в той местности?
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Сочинение. Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что вы неожиданно или впервые открыли для себя прекрасного в той местности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасной может быть природа , лес , равнины и холмы на которых так приятно встречать рассветы и прощаться с закатами , а в лесах можно сделать удачную прогулку . Да и само-собой слово природа несёт за собой , что-то приятное и свежее , чистое и доброе . И летом и зимой и осенью и зимой , так приятно погулять , подышать свежим воздухом . Защищайте природу и оберегайте её , на тратьте такие нужные рессурсы , как вода и другие!!!
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