Помогите!)Выбрать 3 сущ. и придумать из них предложения
Русский язык
Помогите!)Выбрать 3 сущ. и придумать из них предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист орёл конь . лист упал с цветущевого клёна орёл летел над арабской горой конь скачит с жеребёнком
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