Вычисли знаменатель q геометрической прогрессии (bn) если: S=20, b1=21.
Алгебра
Вычисли знаменатель q геометрической прогрессии (bn) если: S=20, b1=21.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= b1/(q-1) 20=21/(q-1) 20(q-1)=21 20q-20=21 20q=21+20 20q=41 q=41/20
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