5 речень з активной и пасивной лексикой (бырее пж)

Українська мова
5 речень з активной и пасивной лексикой (бырее пж)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активні утворюються: Дієслово 3 особи множини теперішнього часу (Вам що роблять?)+ суфікси уч-юч(першої дієвідміни) Пасивні утворюються: Інфінітив доконаного виду-дієприкметник доконаного виду
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