Как проходило детство Петра Гринёва?
Литература
Как проходило детство Петра Гринёва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился в семье отставного премьер - майора. С пятелетнего возраста к нему был приставлен Савельич. Под его надзором Петр учился грамоте. Потом в 12 лет у нему в учителя наняли француза (Бопре) (который кстати на родине своей был парикмахером). Но так как учитель любил выпивать его вскоре уволили. С детства в семье в Петре Гриневе воспитывались нравственные понятия.( даже оцет, когда отправлял его на службу сказал "береги платье снову, а честь с молоду") Комментарии Отметить нарушение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пж тут по матике в тпо 4класс гармония найди правило по которому выполнены записи в каждом столбце и закончи их:...:7=863(ост...),...:7=(о...