Как проходило детство Петра Гринёва?

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Родился в семье отставного премьер - майора. С пятелетнего возраста к нему был приставлен Савельич. Под его надзором Петр учился грамоте. Потом в 12 лет у нему в учителя наняли француза (Бопре) (который кстати на родине своей был парикмахером). Но так как учитель любил выпивать его вскоре уволили. С детства в семье в Петре Гриневе воспитывались нравственные понятия.( даже оцет, когда отправлял его на службу сказал "береги платье снову, а честь с молоду") Комментарии Отметить нарушение