Угол ВОD в 2 раза больше угла АОМ, а DОМ на 30 градусов меньше угла ВОD. найдите угол ВОD
Алгебра
Угол ВОD в 2 раза больше угла АОМ, а DОМ на 30 градусов меньше угла ВОD. найдите угол ВОD
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Углы противолежащие
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