Угол ВОD в 2 раза больше угла АОМ, а DОМ на 30 градусов меньше угла ВОD. найдите угол ВОD

Алгебра
Угол ВОD в 2 раза больше угла АОМ, а DОМ на 30 градусов меньше угла ВОD. найдите угол ВОD
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы противолежащие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитид...
Ответить
Английский язык
Пж переведите,.,..,.,'-:-) .,-':-)
Ответить
Математика
Под номер 242 заранее спасибо
Ответить
Физика
При равномерном движении поезда мяч спокойно лежит на столе, если поезд резко зат??рмозит.Куда покатится мяч? вперед назад вправо влево
Ответить
Химия
1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммо...
Ответить