Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитидиловых нуклеотидов, что составляет 20% от общего количества всех нуклеотидов во ...
Биология
Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитидиловых нуклеотидов, что составляет 20% от общего количества всех нуклеотидов во фрагменте молекулы ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А -- Т Г --- Ц Ц = 20% Г = 20% Г+Ц = 40% А + Т = 100%-40% = 60% А = Т = 60 : 2 = 30% в циферках сможешь сам посчитать?(
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