Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитидиловых нуклеотидов, что составляет 20% от общего количества всех нуклеотидов во ...

Биология

Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитидиловых нуклеотидов, что составляет 20% от общего количества всех нуклеотидов во фрагменте молекулы ДНК

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