Когда комедия а. Грибоедова «Горе от ума» произвела на вас более сильное впечатле??ие — при первом чтении или при повторном?»
Литература
Когда комедия а. Грибоедова «Горе от ума» произвела на вас более сильное впечатле??ие — при первом чтении или при повторном?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При первом т.к не зная сюжета читать было гораздо интереснее. знакомство с персонажами и их характерами и поведением в первом чтении не сравниться с чтением того о чем уже знаешь
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