Предложения со словами ни чего , расстилалась , бескрайнее , прятались , утомленные
Русский язык
Предложения со словами ни чего , расстилалась , бескрайнее , прятались , утомленные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внизу расстилалась цветущая прекрасная долина. Были видны бескрайние просторы моря. А Витя и Аня все прятались у себя дома, утомленные долгой дорогой в деревню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна сторона прямоугольника на 8 см больше другой. Периметр прямоугольника равен 56 см. Найти площадь прямоугольника
Литература
Когда комедия а. Грибоедова «Горе от ума» произвела на вас более сильное впечатле??ие — при первом чтении или при повторном?»
Алгебра
Биология
Сколько содержится а) адениловых б) тимидиловых, в) гуаниловых, г) цитидиловых нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК если в нем обнаружено 950 цитид...
Английский язык