Каким вы себе предоставляете мир 16 в. на основе "Домостроя"?

История
Каким вы себе предоставляете мир 16 в. на основе "Домостроя"?
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Автор: Гость
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Гость:
Мир будет болдьшой и старий на нем будут жить только пожелие люди
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