Можно ли согласиться с утверждением что художник видит мир сквозь магический кри??талл?Как вы понимаете смысл этих слов?Что значит изображать невидимое посредством видимого?Чем объяснить пристальный интерес деятелей искусства к...

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Можно ли согласиться с утверждением что художник видит мир сквозь магический кри??талл?Как вы понимаете смысл этих слов?Что значит изображать невидимое посредством видимого?Чем объяснить пристальный интерес деятелей искусства к окружающему миру

Автор: Гость