Можно ли согласиться с утверждением что художник видит мир сквозь магический кри??талл?Как вы понимаете смысл этих слов?Что значит изображать невидимое посредством видимого?Чем объяснить пристальный интерес деятелей искусства к...

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Можно ли согласиться с утверждением что художник видит мир сквозь магический кри??талл?Как вы понимаете смысл этих слов?Что значит изображать невидимое посредством видимого?Чем объяснить пристальный интерес деятелей искусства к окружающему миру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно,,потому что художник может закрытыми глазами нарисовать всё.Даже самую простую вещь,художник видит полругому,не та как мы.Художник-это человек владеющий нейкими магическими способностянми.Он видит всё иначе
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