Как ты думаешь какое свойство нефти используют люди перекачивая её по нефтипрова??у

Окружающий мир
Как ты думаешь какое свойство нефти используют люди перекачивая её по нефтипрова??у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перерабодка в гарючие смеси
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