Ребенок потерял тетрадь. Даже не знаю как выглядит задание 163 из рабочей тетради п?? русскому языку авто соловейчик. Спасибо

Русский язык

Ребенок потерял тетрадь. Даже не знаю как выглядит задание 163 из рабочей тетради п?? русскому языку авто соловейчик. Спасибо

Автор: Гость