Подчеркните причастые обороты как членые предложения а) язык цветов - это язык мира, а любующицся цветами человек становится чау и прекраснее б) у каджого народа есть свои традиции и обычаи, связанные с цветами в) в японии...

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Подчеркните причастые обороты как членые предложения а) язык цветов - это язык мира, а любующицся цветами человек становится чау и прекраснее б) у каджого народа есть свои традиции и обычаи, связанные с цветами в) в японии выпускаютсяы посвященные технике и правилам икебаны книги, алобомы и журналы

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