Укажите варианты в которых данные слова объединены одним правилом: а. светлица бе??еза, в. дальний листья,б. фуражка гладкий, г. чудесный властный. Заранее спасибо :)

Русский язык

Укажите варианты в которых данные слова объединены одним правилом: а. светлица бе??еза, в. дальний листья,б. фуражка гладкий, г. чудесный властный. Заранее спасибо :)

Автор: Гость