Укажите варианты в которых данные слова объединены одним правилом: а. светлица бе??еза, в. дальний листья,б. фуражка гладкий, г. чудесный властный. Заранее спасибо :)
Русский язык
Укажите варианты в которых данные слова объединены одним правилом: а. светлица бе??еза, в. дальний листья,б. фуражка гладкий, г. чудесный властный. Заранее спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А),б) мне кажется......
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