ТАНКИ Т-90 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПО ОБЩЕСТВУ

Обществознание
ТАНКИ Т-90 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПО ОБЩЕСТВУ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Танк Т-90 (Владимир)- российский основной боевой танк. Создан в конце 1980-х начала 1990-х годов. Владимир Иванович Поткин главный конструктор танка. После его смерти правительством РФ танку было присвоено имя конструктора.
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