ТАНКИ Т-90 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПО ОБЩЕСТВУ

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Танк Т-90 (Владимир)- российский основной боевой танк. Создан в конце 1980-х начала 1990-х годов. Владимир Иванович Поткин главный конструктор танка. После его смерти правительством РФ танку было присвоено имя конструктора.