Помогите решить пример используя знаки действий и скобки число 20 четырмя девятка??и
Математика
Помогите решить пример используя знаки действий и скобки число 20 четырмя девятка??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99:9+9=20 вроде так _______________________
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