Проверочное слово к слову свинья
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Проверочное слово к слову свинья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проверочное слово свиньи
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