4у-3х=7 2х+3у=18 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ, ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!)
Математика
4у-3х=7 2х+3у=18 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ, ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y-3x=7 2x+3y=18 y= 2x+=18|*4 8x+9x+21=72 17x=51 x=3 y=
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