Самые гланые моменты капитанской дочки

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Самые гланые моменты капитанской дочки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас всегда спрашивали : воспитание Петруши, всё о его характере. характеры родителей. эпизод с мусье Бопре эпизод с зуриным. эпизод с тулупчиком эпизод как петруша приехала в крепость, описание крепости описание семьи коменданта заключенный швабрин маша миронова дуэль петруши и швабрина чувства между машей и петром письмо о благословении маши и петра отцу петра
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