Периметр параллелограмма равен 60 см. Найдите стороны параллелограмма, если: а)од??а из сторон параллелограмма равна 13 см; б)одна сторона параллелограмма на 4 см больше другой стороны; в)одна сторона параллелограмма в 3 раз...

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 60 см. Найдите стороны параллелограмма, если: а)од??а из сторон параллелограмма равна 13 см; б)одна сторона параллелограмма на 4 см больше другой стороны; в)одна сторона параллелограмма в 3 раза меньше другой стороны; г)разность двух сторон параллелограмма равна 7 см; д)стороны относятся как 1 : 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр-сумма всех сторон,значит а)60-(13*2)=60-26=34, значит 34:2=17-вторая сторона параллелограмма (ответ:13 и 17) б)пусть х-сторона параллелограмма,значит получим уравнение Х+Х+(4+Х)+(4+Х)=60, отсюда выразим х. 4Х=60-8, Х=13 -одна сторона, х+4=13+4=17- другая сторона. (Ответ: 13 и 17) в) пусть Х-сторона параллелограмма, тогда Х+Х+3Х+3Х=60, отсюда х=7.5- одна сторона, другая сторона 3х= 3* 7,5=22.5. (Ответ:7.5 и 22.5) г)пусть х и у -стороны параллелограмма,тогда составим систему Х+У=7 И 2Х+2У=60,решим систему и получим у = 11,5, х= 18.5.(Ответ:11.5 и 18.5) д) решение такое же как и у задачи №3.
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