Перестройте предложения так, чтобы изменилось место причастного оборота по отношению к определяемому слову. Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра.
Русский язык
Перестройте предложения так, чтобы изменилось место причастного оборота по отношению к определяемому слову. Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный ветер гонимый косым дождём лил как из ведра. (Скорее всего непраильно)
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