Перестройте предложения так, чтобы изменилось место причастного оборота по отношению к определяемому слову. Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра.

Русский язык

Перестройте предложения так, чтобы изменилось место причастного оборота по отношению к определяемому слову. Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра.

Автор: Гость