Рассказ о слове 1 слово Лексическое значение слова: Однокоренные слова: Синон??мы Анонимы Фразеологизм Сочетаемость слова Пословица Загадка Предложения

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Ветер - перемещение воздуха в горизонтальном направлении из области высокого атмосферного давления в область низкого. Однокоренные слова - ветерок, ветреный, обветренный. Синонимы - дуновение, вьюга, метель, смерч, тайфун, ураган, шторм. Антонимы - безветрие, штиль. Фразеологизм - "Ветер в голове – ненадежный человек". Сочетаемость слова - крепкий ветер, мороз, крепкий хозяин, крепкое хозяйство. Пословица - "Бедняку всегда ветер в лицо". Загадка - "Гуляет в поле, да не конь, летает в поле, да не птица". Поговорка - "Все пошло на ветер". Предложение с этим словом - Сегодня утром был сильный ветер.