Часть денег отложенные на будующее ?

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Часть денег отложенные на будующее ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заначка - это часть денег
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